شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث جوهرية على أجندة البورصة..أبرزها عمومية شطب "حديد عز" والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 6 أحداث جوهرية خلال آخر أسبوع في شهر يناير الجاري، ما بين انعقاد عمومية شركات حديد عز، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبلتون القابضة، فيما تنظر المحكمة دعاوى قضائية لشركات أكت فايننشال، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، والمصرية للمنتجعات السياحية.

تبدأ أحداث البورصة، يوم الأحد، بنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، والعضو المنتدب الحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات، وذلك لاتخاذ إجراءات الرد.

ويوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، تنظر الدائرة الثالثة إدارية عليا، الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، ضد الحكم الصادر في يونيو 2022 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسبب إلغاء الموافقة المبدئية على أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش- الغردقة، لاطلاع الجهة الإدارية على تقرير المفوضين.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحة، قد أصدر قرارًا بتاريخ 31 مارس 2011 بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة منطقة سهل حشيش الغردقة محافظة البحر الأحمر للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وبتاريخ 21 سبتمبر 2011 رفعت الشركة دعوى رقم 55158 لسنة 65ق قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة، واستمر نظر القضية حتى أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا يوم السبت 22 يونيو 2024 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، للنظر في اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها، والموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار الإقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من المستشار المالي المستقل من المقيدين بسجل الهيئة أيهم أعلى وذلك وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما تنظر عمومية "حديد عز" الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير، وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وفي منتصف الأسبوع، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهية في 30 يونيو عام 2024، واعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، والنظر في تقرير الحوكمة وتقرر مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليها، واعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالي 2023/2024، واعتاد المعالجة المحاسبية لمبلغ المساهمة التكافلية الذي أثر على القوائم المالية في 30 يونيو عام 2024، واعتماد تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة بنسبة 7% من الأجرالأساسي.

فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تعديل المواد 24،30،31،32 من النظام الأساسي للشركة.

وفي اليوم التالي، تنظر المحكمة، الدعوى القضائية رقم 41 لسنة 18 قضائية، المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني ومجموعته المرتبطة، لوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون القابضة، للنظر في أساب ومبررات زيادة رأس مال المرخص به والمصدر للشركة، واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر، والنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مبلغ 11 مليار جنيه إلى 22 مليار جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، والنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية قدرها 10.75 مليار جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.