شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 10 شركات فى مصر فى 2024.."CIB" فى الصدارة يليه السويدى وطلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت القيم السوقية لأكبر 10 شركات مقيدة بالبورصة المصرية خلال عام 2024، مدفوعة بالإقبال على الاستثمار في سوق المال للتحوط من انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورغبة في تحقيق عائد دوري مرتفع، وجاء ترتيب أكبر 10 شركات في مصر كالتالي:

1- البنك التجاري الدولي من 219.4 مليار جنيه في عام 2023 إلى 238.9 مليار جنيه في عام 2024.

2- السويدي إليكتريك من 63 مليار جنيه إلى 162.4 مليار جنيه في عام 2024.

3- مجموعة طلعت مصطفى القابضة من 49.8 مليار جنيه إلى 115.6 مليار جنيه في عام 2024.

4- الشرقية- إيسترن كومباني من 63.3 مليار جنيه إلى 88.5 مليار جنيه في عام 2024.

5- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو من 133.6 مليار جنيه إلى 77.3 مليار جنيه في عام 2024.

6- بنك قطر الوطني الأهلي من 60.7 مليار جنيه إلى 68.9 مليار جنيه في عام 2024.

7- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 75.7 مليار جنيه إلى 67.2 مليار جنيه في عام 2024.

8- حديد عز من 50 مليار جنيه إلى 62.3 مليار جنيه في عام 2024.

9- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية من 106 مليارات جنيه إلى 61.7 مليار جنيه في عام 2024.

10- المصرية للاتصالات من 63.3 مليار جنيه إلى 56.5 مليار جنيه في عام 2024.

حققت مؤشرات البورصة المصرية، أعلى عائد مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية خلال عام 2024 متفوقة على بورصات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وهونج كونج والصين وكذلك متفوقة على بورصات الدول الخليجية.

جاء ذلك بعدما ارتفعت مؤشرات إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، والشريعة الإسلامية بالبورصة المصرية بنسبة 48.8%، 42.3%، 36.6%، على الترتيب متفوقة على مؤشر سوق دبي المالي الذي صعد بنسبة 27.1%، وناسداك 100 بنسبة 24.9%، وستاندر اند بورز الأمريكي بنسبة 23.3%، ونيكاي الياباني بنسبة 19.2%، وداكس الألماني بنسبة 18.8%.