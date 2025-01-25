شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 25-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب فى السعودية اليوم السبت 25-1-2025، وسجل عيار 24 مبلغ 335 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب فى السعودية

عيار 24 سجل 335 ريال

عيار 22 سجل 307.25 ريال

عيار 21 سجل 293.25 ريال

عيار 18 سجل 251.25 ريال

عيار 14 سجل 195.50 ريال

عيار 12 سجل 167.50 ريال

الاونصة سجلت 10423.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2345.75 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2782.20 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.