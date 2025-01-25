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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت فى البنك الأهلى.. يسجل 50.23 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025 تطورا ملحوظا في آخر تحديث مسجل أمام الجنيه بالبنوك المصرية ، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع ، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع.
وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
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