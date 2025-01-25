سعر الدولار اليوم السبت فى البنك الأهلى.. يسجل 50.23 جنيه للشراء

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025 تطورا ملحوظا في آخر تحديث مسجل أمام الجنيه بالبنوك المصرية ، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع ، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع.

محمد يوسف

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