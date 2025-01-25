الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك الأهلى.. يسجل 50.23 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025 تطورا ملحوظا في آخر تحديث مسجل أمام الجنيه بالبنوك المصرية ، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع ، وسجل بالبنك الأهلى المصرى  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه  للبيع ، وفى بنك مصر  50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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