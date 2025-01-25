شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها مواد البناء بنسبة 5.8% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء بنسبة 5.8%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 4.9%، 4.6%، 4.2%، 4%، على الترتيب.

وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، ونما قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعا الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.6%، 0.01%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29997.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 8516.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 11666.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 37327.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10597.61 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 47.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.405 تريليون جنيه إلى 1.438 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.2 مليار جنيه إلى 415.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.