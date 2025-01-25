الاقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 25-1-2025

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سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 25-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 25 يناير 2025 04:00 ص

ننشر سعر الذهب فى الإمارات اليوم السبت 24-1-2025، وسجل عيار 24 مبلغ 366 درهم، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

 

سعر الذهب فى الإمارات


عيار 24 سجل 336 درهم

عيار 22 سجل 311.25 درهم

عيار 21 سجل 301.25 درهم

عيار 18 سجل 258.25 درهم

عيار 14 سجل 198.75 درهم

عيار 12 سجل 170.25 درهم 

الاونصة 10450.75 درهم


الجنيه الذهب 2410 درهم


الأونصة بالدولار سجلت 2782.20 دولار.


وكانت أسعار المعادن الأخرى، قد شهدت ارتفاعًا، وسجل سعر الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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