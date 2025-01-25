شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 25-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب فى الإمارات اليوم السبت 24-1-2025، وسجل عيار 24 مبلغ 366 درهم، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب فى الإمارات



عيار 24 سجل 336 درهم

عيار 22 سجل 311.25 درهم

عيار 21 سجل 301.25 درهم

عيار 18 سجل 258.25 درهم

عيار 14 سجل 198.75 درهم

عيار 12 سجل 170.25 درهم

الاونصة 10450.75 درهم



الجنيه الذهب 2410 درهم



الأونصة بالدولار سجلت 2782.20 دولار.



وكانت أسعار المعادن الأخرى، قد شهدت ارتفاعًا، وسجل سعر الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.