شكرا لقرائتكم خبر عن "لدينا كنز".. ترامب يكشف عن موقفه من فرض رسوم جمركية على الصين والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات التجارية بين أمريكا والصين

التعاون الاقتصادي بين الصين وأمريكا

فرض رسوم جمركية أمريكية

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يفضل عدم فرض رسوم جمركية على الصين، مذكرًا بأنه يريد ببساطة "إنصافًا" في المبادلات التجارية بين بلاده وبكين.وردًا على سؤال خلال مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز" عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن تايوان والتجارة، أجاب دونالد ترامب "يمكنني أن أفعل ذلك لأن لدينا شيئا يريدونه، لدينا كنز".وقال الرئيس الأمريكي "لدينا نفوذ كبير جدًا على الصين، يتمثّل في التعريفات الجمركية، وأُفضّل ألا أضطر إلى استخدامها، ولكنّه نفوذ هائل على الصين".في وقت سابق ذكر دونالد ترامب عبر الفيديو أمام مجموعة من أصحاب الشركات المجتمعين في منتدى دافوس الاقتصادي أن "كل ما نريده هو الإنصاف. نحن ببساطة نريد قواعد لعبة عادلة" مع الصين.وأكدت الصين الجمعة ردا على هذه التصريحات أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة "عبر الحوار والتشاور".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري إنّ "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين".وأضافت "الحروب التجارية وتلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية لا تصب في مصلحة أحد ولا في مصلحة العالم بأسره".وتعد الصين ثالث أكبر مستورد في الولايات المتحدة من حيث القيمة، بعد الاتحاد الأوروبي والمكسيك، لكنها مثلت العجز التجاري الرئيسي للبلاد في المبادلات الثنائية، بقيمة 270 مليار دولار (257 مليار يورو) خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024.وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بالمضي أبعد من ذلك وفرض رسوم جمركية تراوح بين 10% و20% على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة بغض النظر عن مصدرها، وما يصل إلى 60% على المنتجات الصينية.وكان الرئيس الأمريكي هدد كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، وإضافة 10% إلى الرسوم المفروضة أصلا على المنتجات الصينية.وأكد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض الاثنين، أنه سيفرض الرسوم الجمركية المعلنة على المنتجات الكندية والصينية اعتبارًا من الأول من فبراير.