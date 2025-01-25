الاقتصاد

للباحثين عن وظائف.. أكثر من 15 ألف زائر لملتقى "فرصتي" في بريدة

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واس - بريدة 0 تبليغ

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  • للباحثين عن وظائف.. أكثر من 15 ألف زائر لملتقى "فرصتي" في بريدة 2/4
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الدمام - شريف احمد - شهد "ملتقى فرصتي 4 " حضورًا كبيرًا من الزوار والباحثين عن فرص وظيفية المقامة فعالياته في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، حيث تجاوز الحضور في اليومين الماضيين 15000 زائر وزائرة.
ويستهدف الملتقى الباحثين والباحثات عن العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال طرح الدورات وورش العمل، والاستشارات المجانية وأصحاب المتاجر، وكل ما يسهم في توفير الفرص الوظيفية.
ملتقى فرصتي - واس

ملتقى فرصتي

يُشار إلى أن الملتقى يقام في نسخته الرابعة بمنطقة القصيم، بتنظيم من إمارة المنطقة، ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
ملتقى فرصتي - واس
ملتقى فرصتي - واس
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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