شكرا لقرائتكم خبر عن للباحثين عن وظائف.. أكثر من 15 ألف زائر لملتقى "فرصتي" في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى فرصتي

الدمام - شريف احمد - شهد "ملتقى فرصتي 4 " حضورًا كبيرًا من الزوار والباحثين عن فرص وظيفية المقامة فعالياته في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، حيث تجاوز الحضور في اليومين الماضيين 15000 زائر وزائرة.ويستهدف الملتقى الباحثين والباحثات عن العمل، وأصحاب المنشآت الصغيرة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال طرح الدورات وورش العمل، والاستشارات المجانية وأصحاب المتاجر، وكل ما يسهم في توفير الفرص الوظيفية.يُشار إلى أن الملتقى يقام في نسخته الرابعة بمنطقة القصيم، بتنظيم من إمارة المنطقة، ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.