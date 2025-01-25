الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025 أمام الجنيه في آخر تحديث

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025 آخر تحديث مسجل أمام الجنيه، وكان سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه  للبيع ، وفى بنك مصر  50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى:

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.
 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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