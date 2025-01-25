شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ50.33 جنيه للبيع.. أسعار العملات اليوم السبت 25-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات اليوم السبت 25-1-2025 أمام الجنيه المصرى، وبلغ سعر الدولار اليوم 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.19 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365 خدمة نش رأسعار أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 25-1-2025.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.19 جنيه للشراء.

52.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.75 جنيه للشراء.

62.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.18 جنيه للشراء.

163.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

13.34 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.74 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.