الاقتصاد

تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 24-1-2025 أمام الجنيه

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  • تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 24-1-2025 أمام الجنيه 1/3
  • تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 24-1-2025 أمام الجنيه 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الجمعة، 24 يناير 2025 07:00 م

يقدم ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.


واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:
 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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