شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سؤالًا وجوابًا حول إطلاق خدمة Wi-Fi Calling والان مع تفاصيل الخبر

فعلت شركات المحمول الأربعة، خدمة الاتصال عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية " Wi-Fi Calling"، وهي أحدث خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري، لتحسين جودة الخدمات للمستهلكين، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن خدمة الواي فاي كولينج.

1- بداية ما خدمة الاتصال عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية؟

ج- حل تقني لاستقبال وإجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" الخاصة بخدمة الإنترنت الثابت بدلًا من شبكة المشغل، بكفاءة عالية وبشكل أسهل في الأماكن المغلقة التي تعانى من ضعف التغطية والأماكن التي يصعب تقنيا تغطيتها بشبكات المحمول.

2- ما الهدف من إطلاق هذه الخدمة؟

ج- تتيح هذه الخدمة إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواى فاى بالأماكن التي يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات المحمول، مثل بعض الأبراج والمباني السكنية والتجارية التي كانت تعانى من ضعف تغطية شبكات المحمول.

3- وكم تبلغ تكلفة هذه الخدمة؟

ج- يتم تشغيل الخدمة الجديدة بنفس خطة الأسعار المشترك عليها المستخدم بشركات المحمول ودون تحمُل أي رسوم إضافية، ويُمكن تفعيلها من خلال إعدادات الهاتف المحمول.

4- وهل إطلاق الخدمة سيؤدي لوقف بناء أبراج المحمول؟



ج- لا مازالت شركات المحمول مستمرة في بناء الأبراج، وقد بنت أكثر من 3 آلاف برج العام الماضي، ومستمرة في تدشين المزيد من الأبراج لتغطية كافة الطرق السريعة مكتملة البناء على مستوى الجمهورية وكافة قرى مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاثة بخدمات المحمول بحلول منتصف العام الحالي.

5- ما الشركات المشغلة للخدمة في مصر؟

ج- وقعت شركات المحمول الأربعة المصرية للاتصالات، واورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإى آند مصر، ملاحق تراخيص خدمة الاتصال عبر الواى فاى Wi-Fi Calling مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

6- ما عوائد إطلاق خدمة Wi-Fi Calling؟

ج- خدمة الـ Wi Fi Calling ستسهم في تعزيز جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين بشكلٍ كبير وخاصًة في بعض الأماكن المغلقة والمنازل التي كانت تعانى من ضعف في تغطية شبكات المحمول.

كما تهدف الخدمة إلى مواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات، كما ستعمل على تمكين شركات الاتصالات من تقديم خدمات متطورة وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالنفع على المستخدم النهائي.

7- وكم يبلغ عدد مستخدمي التليفون المحمول في مصر؟

ج- يبلغ إجمالي عدد خطوط المحمول في مصر حوالي 112.9 مليون خط بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة نمو شهري 1.59%، وبنسبة نمو سنوي 6.75%، فيما يبلغ عدد مشتركو إنترنت النطاق العريض الثابت 11.46 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة نمو شهري 0.87%، ونسبة نمو سنوي 7.06%.

8- وهل إطلاق هذه الخدمة، سيؤثر على جودة خدمات المحمول؟

ج- جهاز تنظيم الاتصالات أقر آليات تنظيمية جديدة لتحسين جودة خدمات المحمول باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة على مشغلي المحمول، حال مخالفتهم لمعايير الجودة، في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز.

9- وكيف يتم إجراء مكالمات الواي فاي؟

ج- يتم إجراء المكالمات من خلال السماح للمكالمات بالتكامل بين شبكات LTE (4G) وشبكات Wi-Fi دون أي انقطاع، ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية داخل المنزل في حال كونهم متصلين بالإنترنت المنزلي الثابت عن طريق الـ"واى فاي" باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة من أي شبكة في مصر، ما يضمن جودة صوت بما يلبى احتياجات العملاء المتطورة.

10- هل تعمل مكالمات Wi-Fi على أي هاتف محمول؟

ج- تحتاج مكالمات Wi-Fi إلى هاتف محمول تدعم خاصية وشريحة 4G والـVoLTE يكون متاح.

11- هل تعمل مكالمات Wi-Fi دوليًا أو في حالات الطوارئ؟

ج- لا تنطبق مكالمات التجوال أو مكالمات الطوارئ على مكالمات Wi-Fi في فودافون، ولكن في شركة أورنج يمكن استخدام مكالمات Wi-Fi لإجراء مكالمات دولية برسوم المكالمات الدولية.

12- هل يمكن إجراء مكالمات الوايف اي على أي شبكة؟

ج- تعمل مكالمة واي فاي على DSL من أي مقدم خدمة.

13- ماذا يحدث إذ فقد المستخدم اتصال Wi-Fi؟

ج- جودة مكالمة تعتمد علي قوة وسرعة الواي فاي، وفي حالة أن الواي فاي ضعيفة، المكالمة لن تكمل على الشبكة.

14- ما الهواتف التي تدعم مكالمات الواي فاي؟

ج- لا تطلب الخدمة سوى جهاز هاتف ذكي يدعم تقنية مكالمات الـ”واي فاي”، وهي متوفرة في معظم الأجهزة الحديثة، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية، ويمكن للعميل تفعيل الخدمة بسهولة من إعدادات الجهاز، ليتمكن من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية إلى أي رقم.

15- هل تعمل الخدمة في الأماكن المغلفة التي يصعب فيها الخدمة؟

ج- أصبح من السهل إجراء واستقبال مكالمات الواي فاي بجودة ممتازة في أي وقت ووفق ضوابط أمنية فائقة، حتى في الأماكن التي تعيق عمل الشبكة التقليدية مثل الغرف المغلفة كثيفة الحوائط كالجراجات والبدرومات، أو الأماكن التي تشهد ازدحاما وضغطا على الشبكة العادية في المناسبات المختلفة، أو المناطق التي يضطرب استقرار الشبكات فيها بسبب ظروف الطقس الصعبة.

16- هل استخدام مكالمات الواي فاي يستهلك من باقة الـ"واي فاي"؟

ج- نعم استهلاك مكالمات Wi-Fi يخصم من باقة الـ WiFi الخاصة بالعميل.

17- هل مكالمات الواي فاي تعمل على أي نوع إنترنت؟

ج- مكالمات Wi-Fi تعمل على شبكات WiFi الداخلية مثل الـ DSL و الـ Triple Play.

18- هل الخدمة تعمل في وضع الطيران؟

ج- لا، الخدمة لن تعمل وجهاز الموبايل في وضع الطيران.

19- وكيف يتم وقف خدمة الـ WiFi؟

ج- من خلال الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بكل شركة لإلغاء الخدمة أو من خلال وقف الخدمة من إعدادات الهاتف.



20- وكيف تؤثر جودة الـ WiFi على المكالمات؟

ج- جودة المكالمات عن طريق الـ WiFi calling تتأثر على حسب قوة اشارة الـ WiFi.، وفي حالة انقطاع الكهرباء أو الانترنت لن تتمكن من إجراء مكالمات عن طريق خدمة الـ WiFi calling.