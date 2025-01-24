شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 24-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول الجمعة، 24 يناير 2025 06:17 م

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطرى فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى . وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الآتى:

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الآتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.77جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.87جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة 12.87جنيه للشراء. 13.81جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.86جنيه للشراء. 13.82جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.75جنيه للشراء. 13.81جنيه للبيع.

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