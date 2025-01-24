شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إضافة 15 فندقا عائما خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 24-1-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبانى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها، تحقيق إنجاز في صناعة السياحة في مصر حيث تم خلال عام 2024 إضافة 15 فندق عائم بطاقة فندقية 235 كابينة.

وزير الإسكان يحدد ارتفاعات المبانى بالقرى بما لا يجاوز القيود المسموحة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبانى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

من جانبه، قال المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام والإعلان عن الموعد قريبا

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مؤتمراً صحفياً عالمياً حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام بإسبانيا وبأمريكا اللاتينية وبالأسواق الدولية، وذلك خلال مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025، أثناء زيارته الحالية الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد.

أشار شريف فتحي إلى ما تحقق من نمو في حركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة عام 2024 والذي بلغ 15.750 مليون سائح بنسبة زيادة 6% عن العام السابق ما يؤكد على أمن وأمان المقصد السياحي المصري، مستعرضاً أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

لفت إلى ما يتم على أرض الواقع من إنجاز في صناعة السياحة في مصر حيث تم خلال عام 2024 إضافة 15 فندق عائم بطاقة فندقية 235 كابينة.

وتحدث الوزير عن المتحف المصري الكبير وما يقدمه من تجربة استثنائية فهو أحد المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، وأنه صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى ما يشهده المتحف حالياً من تشغيل تجريبي لعدد من الأماكن.

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الجمعة.. و عيار 21 يسجل 3850 جنيها

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أشهر خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي ، وذلك بعد انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري.

وسجل عيار 24 مبلغ 4400 جنيه، وعيار 21 سجل 3850 جنيها، وعيار 18 سجل 3300 جنيه، والجنيه الذهب 30800 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي عند 2778 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2775 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2753 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.