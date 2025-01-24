شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود تنفيذ منتجع سياحي عالمي بمرسى علم باستثمارات 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة هوتاك للتنمية السياحية والعقارية- إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، والمالكة لمشروع منتجع "كارنيليا بيتش" في مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، عقد تنفيذ المشروع مع المقاول العام شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال وتعظيم عوائد الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، والمساهمة في دعم توجه الدولة لتنمية وتطوير القطاع السياحي والفندقي من خلال مشروعات ومنتجات سياحية متنوعة.

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المتاحة لدى شركاتها وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، ودعم الاقتصاد الوطني، حيث سيتيح المنتجع بيئة سياحية متكاملة من خدمات وترفيه، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

أضاف "شيمي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتطوير وتحديث شركاتها التابعة وتعزيز قدراتها والنهوض بأدائها، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير ومن ضمنها المشروعات السياحية والفندقية، مشيرا إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية التحتية السياحية في مصر، ويعكس قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ المشاريع الكبرى، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز قطاع السياحة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير مشروعات سياحية عملاقة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة العائدات من السياحة الدولية.

يُذكر أن المنتجع يمتد على مساحة نحو 386 ألف متر في موقع جغرافي متميز على الشواطئ الساحرة للبحر الأحمر، ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تطوير مساحة 90 ألف متر وتشمل حوالى 206 غرف بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، ومن المستهدف فى مرحلتين قادمتين الوصول إلى 1000 غرفة، وسيتم إدارته من قبل شركة إدارة الفنادق العالمية "چاز"، كما يشمل المشروع العديد من الخدمات السياحية والفندقية والترفيهية ومركز عالمي للغطس بما يضمن تجربة فريدة للزوار والنزلاء