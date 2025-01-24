شكرا لقرائتكم خبر عن كبار منظمي الرحلات: نتطلع للتسويق للساحل الشمالى بالسوق الإسباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من كبار منظمى الرحلات العاملين بالسوق الإسبانى والأسواق السياحية الأخرى المستهدفة، وذلك فى إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار فى المعرض السياحى الدولي FITUR 2025 الذى تُقام فعالياته حالياً بالعاصمة الإسبانية مدريد.

والتقى Miguel Moya الرئيس التنفيذى لمنظم الرحلات Viajes El Corte Ingles ومحمد الحسانين الرئيس التنفيذى لمجموعة جلاكسيا والوفد المرافق لهم، وPaul Bixby المدير التجارى بمنظم الرحلات الإنجليزى Easy Jet Holidays والوفد المرافق له، وVirginia Blasco الرئيس التنفيذى بمنظم الرحلات الإسبانيFive Stars Club.

وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات وآراء منظمى الرحلات بما يساهم فى نمو حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق الإسبانى وأمريكا اللاتينية.

وحضر هذه اللقاءات أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وسمر على السياف مسئول السوق الإسبانى والبرتغالى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وخلال هذه اللقاءات، أعرب منظمو الرحلات عن تطلعهم إلى تنظيم عدد من الحملات التسويقية المشتركة مع الهيئة للترويج لمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة بالسوق الإسبانى ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب الترويج للوجهات السياحية المعتادة وهى الأقصر وأسوان والقاهرة.

وأشاروا أيضاً إلى رغبتهم فى تنظيم رحلات تعريفية لمنظمى الرحلات وشركات السياحة بالسوق الإسبانى وأمريكا اللاتينية لمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة لتعريفهم بها بصورة أكبر وبما تتمتع به من مقومات سياحية جاذبة.

إضافة إلى الترويج للوجهات السياحية التى يفضلها السائح الإسبانى وهى القاهرة والأقصر وأسوان معربين عن تفاؤلهم بنمو حركة السياحة الوافدة من السوق الإسبانى إلى الوجهات السياحية المختلفة بمصر.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضى على ما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من أمن وأمان وسلامة، لافتاً إلى أن مصر حققت خلال عام 2024 رقماً قياسياً فى تاريخ السياحة المصرية حيث بلغ عدد السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة 15,750 مليون سائح وهو ما يؤكد على أن مصر مقصد أمن للسائحين وأنها لم تتأثر بالأحداث الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.

كما أبدى استعداده لتنفيذ الحملات الترويجية المشتركة التى تناولتها هذه اللقاءات، مشيراً إلى الباقات التحفيزية ضمن برنامج تنفيذ الطيران الذى تقدمه وزارة السياحة والآثار والتى ستقدمها الوزارة للشركات التى ستقوم بتسيير رحلات طيران إلى محافظتى الأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025.

وخلال اللقاء مع Easy Jet Holidays، أشار Paul Bixby المدير التجارى للشركة إلى رغبتهم فى تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للمتحف المصرى الكبير فى دولة إسبانيا بما يساهم فى جذب السائحين لزيارة المتحف ومدينة القاهرة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية للمتحف المصرى الكبير بعد أن يتم افتتاحه كاملاً للتعرف عليه وعلى ما يضمه من مقتنيات أثرية تنتمى للحضارة المصرية العريقة.

وفى هذا الصدد، أوضح عمرو القاضى أنه من المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الجارى، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من افتتاحه فى الترويج للحركة السياحية الوافدة لمدينة القاهرة وأن تكون وجهة سياحية لها برنامجاً سياحياً قائم بذاته يتضمن المتحف المصرى الكبير ومنطقتى أهرامات الجيزة وسقارة الأثرية وغيرها من الأماكن السياحية والأثرية الإسلامية بالقاهرة التاريخية والقبطية واليهودية بمنطقة مصر القديمة.