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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المساكن في أمريكا إلى أقل مستوياتها خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 30 عاما.
ويأتي ذلك للمرة الثانية، في ظل ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وأسعار المساكن وقلة المعروض في السوق.
ويعد أقل مستوى للمبيعات منذ 1995، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن على مستوى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 7ر4% إلى 5ر407 ألف دولار للمسكن الواحد وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
ووفقا لمؤسسة التمويل العقاري الأمريكية فريدي ماك، ارتفع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري لمدة 30 عاما إلى أعلى مستوى له في 23 عاما بنحو 8% في أكتوبر 2023.
وانخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في عامين في سبتمبر الماضي، لكنه كان يدور في الغالب حول 7%.
ويأتي ذلك للمرة الثانية، في ظل ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وأسعار المساكن وقلة المعروض في السوق.
مبيعات المساكن في أمريكاوأوضح الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي اليوم الجمعة، أن مبيعات المساكن القائمة خلال العام الماضي بلغت 06ر4 مليون مسكن بانخفاض نسبته 7ر0% عن 2023.
ويعد أقل مستوى للمبيعات منذ 1995، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن على مستوى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 7ر4% إلى 5ر407 ألف دولار للمسكن الواحد وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
سوق الإسكان في أمريكاويعاني سوق الإسكان في الولايات المتحدة من ركود المبيعات منذ 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري في الارتفاع، من أدنى مستوياتها في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لمؤسسة التمويل العقاري الأمريكية فريدي ماك، ارتفع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري لمدة 30 عاما إلى أعلى مستوى له في 23 عاما بنحو 8% في أكتوبر 2023.
وانخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في عامين في سبتمبر الماضي، لكنه كان يدور في الغالب حول 7%.