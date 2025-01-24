شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المساكن في أمريكا إلى أقل مستوياتها خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي ذلك للمرة الثانية، في ظل ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وأسعار المساكن وقلة المعروض في السوق. مبيعات المساكن في أمريكا وأوضح الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي اليوم الجمعة، أن مبيعات المساكن القائمة خلال العام الماضي بلغت 06ر4 مليون مسكن بانخفاض نسبته 7ر0% عن 2023.

ويعد أقل مستوى للمبيعات منذ 1995، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن على مستوى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 7ر4% إلى 5ر407 ألف دولار للمسكن الواحد وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

سوق الإسكان في أمريكا ويعاني سوق الإسكان في الولايات المتحدة من ركود المبيعات منذ 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري في الارتفاع، من أدنى مستوياتها في فترة جائحة

ووفقا لمؤسسة التمويل العقاري الأمريكية فريدي ماك، ارتفع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري لمدة 30 عاما إلى أعلى مستوى له في 23 عاما بنحو 8% في أكتوبر 2023.

وانخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في عامين في سبتمبر الماضي، لكنه كان يدور في الغالب حول 7%. الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 30 عاما.ويأتي ذلك للمرة الثانية، في ظل ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وأسعار المساكن وقلة المعروض في السوق.وأوضح الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي اليوم الجمعة، أن مبيعات المساكن القائمة خلال العام الماضي بلغت 06ر4 مليون مسكن بانخفاض نسبته 7ر0% عن 2023.ويعد أقل مستوى للمبيعات منذ 1995، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن على مستوى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 7ر4% إلى 5ر407 ألف دولار للمسكن الواحد وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.ويعاني سوق الإسكان في الولايات المتحدة من ركود المبيعات منذ 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري في الارتفاع، من أدنى مستوياتها في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد ووفقا لمؤسسة التمويل العقاري الأمريكية فريدي ماك، ارتفع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري لمدة 30 عاما إلى أعلى مستوى له في 23 عاما بنحو 8% في أكتوبر 2023.وانخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في عامين في سبتمبر الماضي، لكنه كان يدور في الغالب حول 7%.