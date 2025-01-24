شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يرفع رأس المال المرخص إلى 300 مليار جنيه.. والمصدر لـ110 مليارات والان مع تفاصيل الخبر

قرر بنك مصر، زيادة رأسمال المرخص به إلى 300 مليار جنيه، وزيادة رأسمال المصدر إلى 110 مليارات جنيه مدفوعًا بالكامل موزعًا على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمد من لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم "2/1 ل.إ/2025" بشأن تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يعد أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3,444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2,336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر)، قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

هذا كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.