شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تؤكد: لم نحصل على أى قروض جديدة والان مع تفاصيل الخبر

نفت وزارة المالية، جملة وتفصيلاً ما نشر اليوم بوسائل الإعلام بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة مليارى دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أى قروض جديدة، وأن ما نشر اليوم فى هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق،

أضاف البيان، أن الوزارة تهيب بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.