شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة 24-1-2025.. الطن بـ38 ألف جنيه تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر طن الحديد فى مصر اليوم الجمعة، مستويات تتراوح ما بين 38 إلى 38500 جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وتشهد أسعار مواد البناء، حالة من الاستقرار وسط توافر المعروض، بشكل كبير لدى أغلب الموزعين على رأسها الحديد، ويباع الطن بنحو 40000 جنيه للمستهلك في مصر، في أغلب مراكز التوزيع والبيع بالمحافظات وفق الأسعار المعلنة.

ويتوقع الخبراء، استمرار استقرار سعر طن الحديد خلال شهر فبراير المقبل بنفس مستوى أسعار شهر يناير الجاري بمتوسط بيع للمستهلك 40000 جنيه.

واستقر سعر الحديد اليوم الجمعة 24-1-2025 فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 38-38500 جنيه للطن من أرض المصنع.

ويعتبر الحديد من أهم المواد المستخدمة في تشييد المباني والبنية التحتية في مصر، ويعتمد عليه بشكل أساسي في بناء المشاريع السكنية، التجارية، والطرق والجسور، مما يجعل أسعاره محورية في الاقتصاد المصري.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد لدى الشركات والموزعين.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-1-2025، وبلغ سعر بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، وثبت سعر الحديد بواقع يتراوح من 38000 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، ويصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه،

ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.