شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعرض مطبوعات تعليمية للاستثمار في سوق المال بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

تشارك البورصة المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام السادس على التوالي، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والخاصة بنشر الثقافة المالية وتعزيز جهود رفع الوعي المالي.

وحرصت البورصة المصرية، على المشاركة السنوية - وبفعاليات متجددة - في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتتضمن المشاركة هذا العام عددا من المطبوعات التعليمية التي أصدرتها البورصة بمناسبة فعاليات معرض الكتاب وهي كتيبات وسلاسل مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من الأدوات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار، وراعت البورصة عند إعدادها تلك المواد التعليمية والتثقيفية أن تناسب كافة الفئات من جمهور المعرض وخاصة الشباب.

في سياق متصل استقبل أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، في جناح البورصة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025.

وكان في استقبال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، كل من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ولفيف من قيادات البورصة.