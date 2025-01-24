شكرا لقرائتكم خبر عن كبار منظمى الرحلات: تنظيم حملات ترويجية لزيارة الساحل الشمالي وسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، لقاءاته المهنية التي يعقدها بالجناح المصري المُشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR2025، مع عدد من ممثلي كبار منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى المستهدفة.

التقى وزير السياحة مع كل من Sebastian Ebel الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، وإبراهيم سليمان الرئيس التنفيذي لشركة Explora Traveller & Air Cairo وهي إحدى منظمى الرحلات في السوق الإسباني، وAlberto Gutierrez الرئيس التنفيذي لوكالة Civitatis إحدى منصات السفر والسياحة الإلكترونية الرائدة بالبلاد الناطقة باللغة الإسبانية والتي تتمتع بنسبة متابعة عالية تصل إلى 25 مليون متابع، وCarlos Gomez Suarez الرئيس التنفيذي لشركة طيران إيبيريا إكسبريس، ومحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة سما للسياحة والسفر، والوفود المرافقة لكل منهم.

وشارك في حضور هذه اللقاءات عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وخلال هذه اللقاءات ناقش الوزير، سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة ولا سيما في ظل زيادة الطلب على السفر إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى بحث سبل تشجيع زيادة حركة الطيران للمقاصد السياحية المختلفة من خلال الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لمصر بالتعاون مع الوزارة.

وخلال لقاء مجموعة TUI، استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة، خططتهم المستقبلية من أجل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى توسع حجم أعمال المجموعة في أسواق آسيا البعيدة وأمريكا اللاتينية وأنهم سيقوموا بالبدء في الترويج لمصر في هذه الأسواق لجذب مزيد من السائحين منهم لزيارة مصر ولا سيما في ظل ارتفاع الطلب السياحي على زيارتها من هذه الأسواق.

كما لفت إلى أنهم سيقومون بزيارة لمنطقة الساحل الشمالي للتعرف بصورة أقرب على مقوماتها السياحية حيث أنهم يستهدفون بدء العمل بها والترويج لها في مختلف الأسواق المستهدفة.

وفي هذا الإطار، اقترح شريف فتحي، أن يقوموا بزيارة واحة سيوة عند زيارتهم للساحل الشمالي، وأن يتم دراسة إمكانية دمجها ضمن البرامج السياحية التي يخططون لتنظيمها للسائحين ليكون هناك منتج سياحي متكامل يجمع بين أكثر من مكان ونمط سياحي.

وفي لقاء شركة Explora Traveller & Air Cairo، قام الرئيس التنفيذي للشركة بالتأكيد على أن الشركة هذا العام تستهدف زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدين إلى مصر من دول إسبانيا وأمريكا اللاتينية لتصل إلى نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف سائح وخاصة أن هذه الدول من أبرز الأسواق السياحية التي يعملون بها.

كما أعرب عن رغبتهم في تنفيذ عدد من الحملات الترويجية المشتركة Co-Marketing بالتعاون مع الوزارة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في هذه الأسواق السياحية، وخاصة من خلال إحدى الحملات التسويقية ببعض المواقع الصحفية الإلكترونية والقنوات التليفزيونية في هذه الأسواق، بجانب تنظيم رحلات تعريفية Fam Trips لمجموعات من الصحفيين والإعلاميين، والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشركات السياحة ووكالات السفر لزيارة مصر والتعرف على مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

أما خلال لقاء وكالة Civitatis، تم استعراض حجم الأعمال التسويقية التي تقوم بها الشركة في الحجز الإلكتروني للسياحة والسفر وتنظيم الرحلات السياحية المختلفة من الدول الناطقة باللغة الإسبانية وخاصة في ظل ما لديهم من المتابعين والذي يصل عددهم لحوالي 25 مليون متابع.

وأشار الرئيس التنفيذي للوكالة، إلى رغبتهم في تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع الوزارة للتسويق للمنتج السياحي المصري في أمريكيا اللاتينية بشكل عام وإسبانيا بشكل خاص.

وفي لقاء شركة طيران إيبيريا إكسبريس، تم مناقشة مقترح قيام الشركة بدراسة تنظيم طيران موسمي إلى محافظتي الأقصر وأسوان في فصل الصيف، والاستفادة من التحفيزات التي سوف تطلقها الحكومة المصرية قريباً في هذا الإطار.

كما أبدى الرئيس التنفيذي لشركة طيران إيبيريا إكسبريس عن قيامهم بدراسة إمكانية تنظيم الشركة لطيران عارض من أمريكا اللاتينية إلى مصر وتحديد العوائد المالية والفنية لذلك.

ومن جانبهم، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سما للسياحة والسفر عن رغبة الشركة في الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لتسيير طيران عارض لمدينة شرم الشيخ.

وتناول أيضاً اللقاء معهم مناقشة مقترح زيادة الحملات الترويجية المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجموعة لتسليط الضوء بصورة أكبر على المقاصد والمنتجات السياحية في مصر.

جدير بالذكر أن زيارة شريف فتحي وزير السياحة والآثار الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد جاءت للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR2025 في دورته الخامسة والأربعين والذي تستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري.