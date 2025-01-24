شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي مشروعات البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

بحث وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اليوم الجمعة في نيقوسيا التعاون في مشاريع البنية التحتية المشتركة لنقل الغاز الطبيعي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة القبرصية، تهدف زيارة الوزير بدوي إلى قبرص التي جاءت استجابة لدعوة من باباناستاسيو، إلى استمرار المناقشات التي أجراها الوزيران في القاهرة في سياق القمة الحكومية القبرصية - المصرية الأخيرة.

أضاف البيان أن الموضوع الرئيسي للمناقشة خلال الاجتماع كان التعاون بين قبرص ومصر في البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي وتسويق احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص".

أشار البيان إلى أن الفرصة أتيحت للوزيرين لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز أمن الطاقة في قبرص ومصر، مع التركيز على التعاون بين البلدين في مشاريع البنية التحتية المشتركة لنقل الغاز الطبيعي، وخاصة من اكتشاف "كرونوس" في الرقعة البحرية 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

اختتم البيان بالقول إن "الوزيران اتفقا على أن البنية التحتية المذكورة يمكن أن تشكل جزءاً من ممر طاقة جديد من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، في الوقت الذي سيتم استخدامها أيضاً لتسريع تسويق حقول الغاز الطبيعي في قبرص، من خلال نقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر للتسييل والتصدير إلى الأسواق الدولية".