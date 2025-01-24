شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الجمعة 24 -1- 2025.. الطن بـ40000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

محليا تشهد مواد البناء حالة من الاستقرار وارتفاع طفيف وسط توفرها بشكل كبير لدي أغلب الموزعين على رأسها الحديد، حيث يباع الطن بنحو 40000 جنيه للمستهلك في مصر، في أغلب مراكز التوزيع والبيع بالمحافظات وفق الأسعار المعلنة.

وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر اليوم الجمعة مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

ويتوقع الخبراء استمرار استقرار سعر طن الحديد خلال شهر فبراير المقبل بنفس مستوي أسعار شهر يناير الجاري بمتوسط بيع للمستهلك 40000 جنيه.

و استقر سعر الحديد اليوم الجمعة 24 - 1-2025 فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

ويعتبر الحديد من أهم المواد المستخدمة في تشييد المباني والبنية التحتية في مصر، ويعتمد عليه بشكل أساسي في بناء المشاريع السكنية، التجارية، والطرق والجسور، مما يجعل أسعاره محورية في الاقتصاد المصري.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.



وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 24 - 1-2025

واليوم استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.