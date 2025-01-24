شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 تباين أسعار الشركات والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الإسمنت استقر بعد زيادة تراوحت من 30 جنيها إلى 100 جنيه في أسعار الأسمنت بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج.

ويعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الأسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض، حيث يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة ، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.



ومحليا استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 24 -1-2025 فى الأسواق، حيث ينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار في مصر ولا سيما في ظل ثبات أسعاره وسط زيادة طفيفة تراوحت بين 30 جنيه إلى 100 جنيه لمنتجات بعض الشركات للطن الواحد .

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري ، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 التى زادت فيها ما بين 30 إلى 100 جنيه حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء ، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويتراوح سعر الطن حاليا ما بين 3000 جنيه الي 3350 جنيه ، وسط توقعات بارتفاعات طفيفة في الأسعار الفترة المقبلة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج ، مسجلا ما بين 3 آلاف إلى 3350 جنيها للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه في المصنع.