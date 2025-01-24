شكرا لقرائتكم خبر عن 77.95 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق النفط العالمية تراجعا اليوم، وذلك بعد يوم من حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا، إلى 77.95 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 31 سنتًا إلى 74.31 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه ينبغي خفض أسعار النفط والفائدة عالميا لإنهاء الصراعات في المنطقة، وسنفرض تعريفة على الشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمته في منتدى دافوس التى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن، والقطاع الخاص سيشهد ازدهارا في الفترة المقبلة.

وتابع أننا نتخذ إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا، والمهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة.