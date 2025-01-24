الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى قطر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى قطر

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

الجمعة، 24 يناير 2025 02:00 م

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في قطر، حيث سجل عيار 18 مبلغ 241.75  دينار، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 322.25 ريال
عيار 22 سجل 295.25 ريال
عيار 21 سجل 282.00 ريال
عيار 18 سجل 241.75 ريال
عيار 14 سجل 188.00 ريال
عيار 12 سجل 161.00 ريال

الاونصة سجلت 10022.00 ريال

الجنيه الذهب سجل 2255.50 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2754.69 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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