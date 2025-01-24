شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 يناير 2025.. ارتفاع ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 يناير 2025، يسجل ارتفاعًا ملحوظًا ، وفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر الذهب عيار 24 4366 جنيهاً للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3820 جنيهاً ، أما عيار 18، فقد بلغ سعره 3274 جنيهاً، بينما سجل عيار 14 سعر 2547 جنيهاً.

هذا الارتفاع يأتي في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة 2772 دولاراً. هذا الارتفاع في السوق العالمي يؤثر مباشرة على الأسعار المحلية في مصر.

يُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية. ويعتبر الارتفاع الحالي في سعر الذهب فرصة للاستثمار في هذا المعدن الثمين.

فيما يتعلق بالعيارات المختلفة، يأتي سعر جرام الذهب عيار 24 بأهمية خاصة عن تجار الذهب والمتعاملين في بورصة تداول الذهب المصرية. بينما يأتي سعر جرام الذهب عيار 21 بأهمية القاعدة العريضة من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الحياة الزوجية.

هذا الارتفاع في سعر الذهب يؤكد على أهمية الاستثمار في هذا المعدن الثمين، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية.²