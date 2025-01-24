شكرا لقرائتكم خبر عن مع استقرار التضخم.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

خطوة وشيكة

الدمام - شريف احمد - رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 5ر0% من 25ر0% اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن التضخم مستقر عند مستوى مستهدف مرغوب.وجاء قرار بنك اليابان المركزي في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين في طوكيو. وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي من المقرر أن يتحدث إلى الصحفيين في وقت لاحق من اليوم، إنه لطالما أشار إلى أن هذه الخطوة كانت وشيكة.وتظهر البيانات الأخيرة أن التضخم يحوم حول المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%.