شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.750 دينار، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين في العالم ، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.



عيار 24 سجل 34.325 ريال

عيار 22 سجل 31.475 ريال

عيار 21 سجل 30.025 ريال

عيار 18 سجل 25.750 ريال

عيار 14 سجل 20.025 ريال

عيار 12 سجل 17.175 ريال

الاونصة سجلت 1067.675 ريال

الجنيه الذهب سجل 240.300 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2773.77 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.