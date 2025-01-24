شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويريالجمعة، 24 يناير 2025 12:00 م
ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.750 دينار، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين في العالم ، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.
عيار 24 سجل 34.325 ريال
عيار 22 سجل 31.475 ريال
عيار 21 سجل 30.025 ريال
عيار 18 سجل 25.750 ريال
عيار 14 سجل 20.025 ريال
عيار 12 سجل 17.175 ريال
الاونصة سجلت 1067.675 ريال
الجنيه الذهب سجل 240.300 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2773.77 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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