شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع لأعلى مستوى خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 24 يناير 2025، ارتفاعا في الأسواق لأعلى مستوى خلال شهر تقريبا، وصعد عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- بحوالي 20 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4366 جنيها.

عيار 21 يسجل 3820 جنيها.

عيار 18 يسجل 3274 جنيها.

عيار 14 يسجل 2547 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.

تطورات سوق الذهب العالمي

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمي ، وكذلك توقعات الفائدة بعد حديث ترامب عن ضرورة خفض الفائدة.

تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2770 دولاراً للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2750 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.



ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.