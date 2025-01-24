شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 24 يناير 2025 10:00 ص
ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في البحرين، حيث سجل عيار 18 مبلغ 24.975 دينار، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاء سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى البحرين، كالتالى:
عيار 24 سجل 33.300 دينار
عيار 22 سجل 30.525 دينار
عيار 21 سجل 29.150 دينار
عيار 18 سجل 24.975 دينار
عيار 14 سجل 19.425 دينار
عيار 12 سجل 16.650 دينار
الاونصة سجلت 1035.775 دينار
الجنيه الذهب سجل 233.100 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2754.69 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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