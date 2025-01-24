شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في البحرين، حيث سجل عيار 18 مبلغ 24.975 دينار، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاء سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى البحرين، كالتالى:

عيار 24 سجل 33.300 دينار

عيار 22 سجل 30.525 دينار

عيار 21 سجل 29.150 دينار

عيار 18 سجل 24.975 دينار

عيار 14 سجل 19.425 دينار

عيار 12 سجل 16.650 دينار

الاونصة سجلت 1035.775 دينار

الجنيه الذهب سجل 233.100 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2754.69 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.