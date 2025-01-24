شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تتجاوز 2 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأولى من عام 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت نحو ملياري و292 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من مليار و950 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 342 مليون و128 ألف دولار.

ورصدت البيانات، أن صادرات مصر من الملابس جاءت ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19 مليار و473 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي 2024، مقابل 17 مليار و944 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و528 مليون دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المواد الخام نحو 4 مليار و167 مليون دولار خلال ال 10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل نحو 3 مليار و732 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 434 مليون و955 ألف دولار.