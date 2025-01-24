شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة فى الكويت، حيث سجل عيار 24 سجل 27.150 دينار، ويعد سعر الذهب فى الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الكويت تغيرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية:

عيار 24 سجل 27.150 دينار.

عيار 22 سجل 24.875 دينار.

عيار 21 سجل 23.750 دينار.

عيار 18 سجل 20.350 دينار.

عيار 14 سجل 15.825 دينار.

عيار 12 سجل 13.575 دينار.

الاونصة سجلت 844.100 دينار.

الجنيه الذهب سجل 189.975 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 2738.38 دولار.



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.