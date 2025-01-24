شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 24-1-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، حسب سجل الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى البنوك اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.



