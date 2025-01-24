شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر ومواعيد زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد قلعة صلاح الدين الأيوبي؛ أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية، وإحدى أعرق القلاع الحربية، أتاح موقعها الاستراتيجي على تل صخري مجاور لجبل المقطم إطلالة رائعة على كافة معالم القاهرة التاريخية.

بدأ صلاح الدين الأيوبي في تشييدها ما بين عامي 572هـ/ 1176م و579هـ/ 1183م، لكنها لم تكتمل في حياته، وأتمها السلطان الكامل بن العادل في 604هـ/ 1207م، وظلت مقراً لحكم مصر حتى عهد الخديوي إسماعيل الذي نقل مقر الحكم إلى قصر عابدين.

تضم القلعة العديد من المعالم الأثرية الإسلامية التي أضيفت إليها على مر العصور، منها جامع محمد علي باشا، جامع الناصر محمد بن قلاوون، مسجد سليمان باشا الخادم، وبئر يوسف، بالإضافة إلى عدد من المتاحف مثل الشرطة، قصر الجوهرة، والحربي.

أسعار التذاكر:

للمصريين 60 جنيها.

للطالب المصري 30 جنيها.

للأجانب 550 جنيها.

للطالب الأجنبي 275 جنيها.

مواعيد الزيارة

من 8ص إلى 5م