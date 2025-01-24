شكرا لقرائتكم خبر عن وضع آبار GG83/3 بشمال عامر على خريطة الإنتاج.. أهم المعلومات عن خطط الاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول خطة لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز والذى يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أولوية قصوى في هذه المرحلة للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ، وذلك وفقا للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد على أن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، ومؤكداً ان هذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التي تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.

وفى هذا الإطار أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية المزايدة التي تم طرحها لجذب استثمارات جديدة في عدد من مناطق الشركة العامة للبترول في إطار حزمة الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة والتي من المتوقع ان تسهم في دعم معدلات الإنتاج بحقول الشركة العامة للبترول.

وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء للشركة العامة للبترول وتتضمن ..

1- من المستهدف، حفر 41 بئر جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس .

2- إصلاح وإعادة تكملة 39 بئراً بحقول الشركة المختلفة ما حققته الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2024-2025 من نجاحات في مجال زيادة الإنتاج حيث تم حفر 17 بئراً إنتاجية جديدة ، وإصلاح و إعادة تكملة 40 بئراً أخرى.

3-وتم وضع ابار الكشف جديد GG83/3 بحقل شمال عامر بخليج السويس على خريطة الإنتاج وجار الاعداد لحفر بئر ثالثة ، بالإضافة الى اصلاح بئرين في منصة الإنتاج GG1 ليرتفع اجمالى الإنتاج الى 3300 برميل بزيادة تقدر بنحو 1700 برميل عن معدل الإنتاج في يوليه الماضى .



4- هذا بالإضافة الى إعادة الإنتاج من المنصة البحرية FF بخليج السويس باستهداف خزان غيرتقليدى والإنتاج منه لأول مرة، وتكثيف عمليات الحفر بحقل غارب المتقادم والتي نجحت في رفع معدلات انتاجه الى مايناهز 3 الاف برميل يومياً ، وزيادة انتاج الغاز من حقل SWS المتقادم بالصحراء الغربية الى 17 مليون قدم مكعب يومياً وزيادة احتياطاته .



5- واستخدام التقنيات الحديثة كحلول اقتصادية للتغلب على بعض التحديات الفنية الخاصة بالطلمبات في الآبار البحرية ، كما يجرى الاعداد لحفر البئر الاستكشافى gps-1X.



6- جار تقييم العروض لعدد من مناطق المزايدة التي طرحتها الشركة وذلك بجدول زمنى محدد لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.