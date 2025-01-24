الاقتصاد

سعر الذهب اليوم فى الإمارات الجمعة 24-1-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم فى الإمارات الجمعة 24-1-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى الإمارات الجمعة 24-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة فى الامارات، حيث سجل عيار 24 سجل 332.50 درهم، ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

عيار24 سجل  332.50 درهم
عيار 22 سجل  307.75 درهم
عيار 21 سجل  298.00 درهم
عيار 18 سجل  255.50 درهم
عيار 14 سجل  196.50 درهم
عيار 12 سجل  168.50 درهم
الاونصة سجلت  10342.00 درهم
الجنيه الذهب سجل  2384.00 درهم
الأونصة بالدولار سجلت 2738.38 دولار


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements