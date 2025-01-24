شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الحد الأقصى لتغطيته التأمينية بـ250 ألف جنيه.. تعرف على التأمين متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

تساهم قطاعات التأمين المختلفة بدور كبير في دعم النمو الاقتصادي في كثير من الدول، ومنها التأمين متناهى الصغر، وهو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، ولمزيد من الدعم لهذا القطاع اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار جديد يقضي برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25%، ليصل إلى 250 ألف جنيه مصرى، ويأتى هذا القرار استنادًا إلى المادة (37) من قانون التأمين الموحد.

ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لـ4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

ماهى مجالات التأمين متناهى الصغر؟

التغطية التأمينية للتأمين متناهى الصغر في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها.



- ماهى حدود التغطية التأمينية للتأمين متناهى الصغر؟

التغطية التأمينية للتأمين متناهى الصغر بحد اقصى مبلغ 250 ألف جنيه بحسب قارا الهيئة الأخير ،ويجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

- ماهو الحد الأدنى لرأس مال للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر؟

الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر 30 مليون جنيهاً .



ماهى حالات تغطية التامين متناهى الصغر؟

تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم.



هل يتساوى الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل؟

الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره.

- هل تحصل جهات التمويل متناهى الصغر على أى مقابل مالى عن توزيع التامين؟

يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.

هل تعفى وثائق التأمين متناهى الصغر من الرسوم؟

تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة.





هل تضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد نشاط التأمين متناهى الصغر؟

تضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية وهو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يستهدف ذوى الدخول المنخفضة.

كم تبلغ عدد الشركات التي تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر؟

هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ويبلغ عدد الوثائق القائمة بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.3 مليون وثيقة فقط، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات المخاطر المختلفة.

ومن جانبه أوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتامين ان الاتحاد وضع استراتيجية تهدف لدعم الشمول التأميني عبر 3 محاور تضم الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء محدودي الدخل، بجانب دعم التأمين المستدام، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ، وأن عدد منتجات التأمين متناهي الصغر بالسوق يبلغ 9 منتجات حالياً، كما اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لدعم التأمين الزراعي متناهي الصغر، وجارى اعتماد منتجين أخرين للتأمين متناهي الصغر.



