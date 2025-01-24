شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية صناعة الأدوية فى مصر ومستجدات تطوير مصانع الشركة القابضة للأدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تُعد صناعة الأدوية في مصر واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، فهي تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، مما يساهم في تحسين صحة المواطنين وتخفيف العبء عن النظام الصحي الوطني.

كما أن الصناعة المحلية للأدوية تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وتعتبر صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية التي لها تأثير بالغ على الأمن الصحي والاقتصادي للبلاد ، مع ارتفاع عدد السكان في مصر، تزداد الحاجة إلى الأدوية بشكل مستمر، مما يجعل تأمين إمدادات كافية من الأدوية أمرًا حيويًا. وتساهم هذه الصناعة بشكل رئيسي في تأمين الأدوية الأساسية مثل أدوية معالجة الأمراض المزمنة والأدوية الخاصة بالأمراض المعدية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة الأدوية تعد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تتطلب تقنيات تصنيع متقدمة ويد عاملة مؤهلة. ومن خلال تحسين قدرة القطاع المحلي على تصنيع الأدوية، يمكن لمصر تقليل الإنفاق على استيراد الأدوية من الخارج، وتوجيه هذه الموارد نحو تحسين الخدمات الصحية المحلية.

وتُعد الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في مصر. تعمل الشركة على تطوير مصانعها المحلية لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين جودة الأدوية المنتجة.

يأتى هذا التطوير فى إطار خطة الحكومة لتحديث القطاع الصناعي المحلي ودعمه بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي ويواكب معايير الجودة العالمية. في السنوات الأخيرة، شهدت مصانع الشركة القابضة للأدوية عددًا من عمليات التطوير والتحديث، بدءًا من تحديث خطوط الإنتاج وشراء معدات تكنولوجية حديثة، وصولًا إلى تدريب العمالة على أحدث الأساليب في صناعة الأدوية ، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية،

كما تعتبر مصر من الدول المصدرة للأدوية في المنطقة العربية وأفريقيا، وفقًا للتقارير الصادرة فقد بلغت صادرات الأدوية المصرية في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بالعام السابق.

كما تشير البيانات إلى أن الأسواق الإفريقية تمثل وجهة رئيسية للصادرات المصرية، حيث تستحوذ على حوالي 40% من إجمالي صادرات الأدوية المصرية، تليها أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال تطوير مصانع الأدوية وزيادة قدراتها الإنتاجية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الأدوية، بما يساهم في رفع حجم الصادرات وتحقيق أرباح إضافية تدعم الاقتصاد الوطني.