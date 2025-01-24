شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3248 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3248 جنيها.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.



ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2746 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2755 دولارا للأونصة ويتداول سعر الذهب حالياً عند 2747 دولارا للأونصة.