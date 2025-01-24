شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025 خلال آخر تحديث مسجل أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وخاصة بنكى الاهلى ومصر. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

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