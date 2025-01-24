شكرا لقرائتكم خبر عن جنى 52‎‎% من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والإنتاجية 8 قناطير للفدان والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل عملية جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، والتي تم زراعتها بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العاموزارة الصناعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،تحت إشراف ومتابعة الدكتور سعيد عبد التواب ،الخبير العالمي في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية ،وذلك باستخدام آلات الجني الآلية في الموقع.

وبحسب المصادر من المنتظر أن تستمر عملية حتى الأقطان قصيرة التيلة لمدة 45 يوما للانتهاء تماما من عملية الجني "وش واحد " لحين اكتمال تفتح بقية اللوز في الزراعات ،وتتراوح الإنتاجية من 8 قنطار إلى 8.5 قنطار في المساحة المزروعة والمقدرة بحوالي 2000 فدان.أضافت المصادر انه تم جنى نحو 1100 فدان من المساحة بنسبة 52‎%‎ ، وجاري استكمال عمليات الجني .

وحول ضعف الإنتاجية مقارنة بإنتاجية نفس الأنواع عالميا ‏أرجعت المصادر تلك الإنتاجية إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الزراعات ،سواء العواصف أو السيول أو درجة الحرارة العالية ،بالإضافة إلى تأخر عملية الزراعة نظرا لتأخر وصول البذور ،حيث كان من المنتظر في حالة تجاوز تلك العقبات والزراعة مبكرا أن ترتفع الإنتاجية ،وتصل نحو 12 قنطار في الفدان الواحد ،لافتة أن الإنتاجية الحالية هي إنتاجية مناسبة ،على الرغم من تلك الظروف الصعبة التي مرت بها عملية الزراعات.

وتدرس الحكومة من خلال لجنة مشكلة توسيع الزراعة الموسم المقبل ، بناء علي دراسة نتائج الزراعات ، وبحث آليات زيادة الإنتاجية وتحديد مناطق جديدة للزراعات منفصلة عن مناطق زراعة الأقطان طويلة التيلة التى تمتاز بها مصر وتعد من اجود الأقطان في العالم وليس لها منافس .

وتستهدف الحكومة زراعية نحو 150 ألف فدان من الأقطان القصيرة التيلة خلال 3 سنوات بحيث يبدأ الموسم القادم بزراعة 50 ألف فدان ثم الموسم الذى يليه 100 ألف فدان، ‏ثم زراعة 150 ألف فدان فى الموسم الثالث، سواء فى منطقة شرق العوينات او توشكى وفى بعض المناطق الأخرى المعزولة، ‏بما يضمن عدم اختلاط الأقطان القصيرة بالأقطان الطويلة والمتوسطة فى وجه بحرى وقبلى.