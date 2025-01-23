شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22-1-2025.. عيار18 بـ3248 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3248 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.



من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2746 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2755 دولار للأونصة ويتداول سعر الذهب حالياً عند 2747 دولار للأونصة.