الاقتصاد

انخفاض جديد فى سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 أمام الجنيه المصري

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انخفاض جديد فى سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 23 يناير 2025 04:00 م

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس 23-1-2025 تراجعه امام الجنيه المصري بالتزامن مع ختام تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى  البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه  للبيع، فى بنك مصر  50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار فى البنوك بالتزامن مع ختام التعاملات  اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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