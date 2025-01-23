الاقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 23 - 1- 2025 فى منتصف التعاملات

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أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 23 - 1- 2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - في منتصف تعاملات اليوم، الخميس 23-1-2025، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات تُعتبر مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم
50.24 جنيه للشراء.

50.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.20 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.76 جنيه للشراء.

62.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.22  جنيه للشراء.

163.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.34 جنيه للشراء.

13.42  جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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