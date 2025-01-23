شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت نافع: اجتماع مع رئيس الوزراء الأسبوع القادم لوضع آليات عمل لجنة الاقتصاد الكلى والان مع تفاصيل الخبر

توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الاقتصاد الكلى والتى تعد من ضمن اللجان الاستشارية الاقتصادية التى قام رئيس الوزراء بتشكليها اليوم أن يتم خلال الاجتماع الأول مع رئيس الوزراء منتصف الاسبوع القادم وضع آليات وأسس عمل اللجنة والتى نستطيع من خلال هذه الآليات وضع الأهداف المطلوبة لتنفيذيها خلال المرحلة القادمة.

وأصدر رئيس الوزراء اليوم قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.. تضم الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وشكل اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، كريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.