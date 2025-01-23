شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يسجل 3785 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب العالمي وفى السوق المحلي خلال تداولات اليوم الخميس من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي تم تسجيله خلال جلسة الأمس، وذلك بعد أن استعاد الدولار الأمريكي استقراره وقوته، ولكن يبقى الترقب سائدا في السوق لما يصدر عن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2746 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2755 دولار للأونصة ويتداول سعر الذهب حالياً عند 2747 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3245 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيها.



ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 3 أشهر خلال تداولات الأمس عند 2763 دولار للأونصة ليقترب أكثر من قمته التاريخية عند 2790 دولار للأونصة، بينما قد واجه الذهب مقاومة عند المستوى 2760 دولار للأونصة ساعدت على بدء عمليات البيع لجني الأرباح.



يعد تراجع أسعار الذهب اليوم تراجع فني بهدف التصحيح خاصة بعد عاد الدولار الأمريكي إلى التماسك من جديد مقابل العملات الرئيسية والتوقف عن الهبوط، وتبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب على المدى القصير.