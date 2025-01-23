شكرا لقرائتكم خبر عن «المملكة القابضة»: إنهاء اتفاق تأسيس صندوق مع «سمو» و«جدة الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت على موقع السوق المالية

وأضافت: "يظل صندوق الإنماء لمدينة جدة الاقتصادية، المملوك بالكامل لشركة جدة الاقتصادية (شركة زميلة)، قائمًا"، فيما تواصل شركة المملكة القابضة دعم التطور الناجح للمشروع.

يجدر بالذكر أن الأصل الأساسي للصندوق، المتمثل في برج شركة جدة الاقتصادية، يشهد تقدمًا ملحوظًا. فكما تم الإعلان في 2 أكتوبر 2024، أُعيد تعيين مجموعة بن لادن وتم استئناف الأعمال في المشروع بشكل متسارع، حيث تم اكتمال تعيين الفريق الفني والمهندسين الاستشاريين ومباشرتهم في الموقع، وقد تم كذلك صب الخرسانة للدور 64 بحضور الشركاء وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، إذ يولي الشركاء أقصى الاهتمام والمتابعة لهذا الرمز العالمي والذي يتكامل مع رؤية السعودية 2030. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المملكة القابضة الاتفاق مع شركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية بشكل متبادل على إنهاء اتفاقية تأسيس صندوق جديد اعتبارًا من 23 يناير 2025، دون أي التزامات على أي من الأطراف. فيما اتُّخذ هذا القرار نظرًا لانتفاء الغرض الأساسي من إنشاء الصندوق.وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 15/01/1446هـ الموافق 21/07/2024م توقيع اتفاقية بين شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية (شركة زميلة) لتأسيس صندوق جديد بقيمة 6.8 مليار ريال للاستحواذ على صندوق الإنماء جدة الاقتصادي، المملوك بالكامل حالياً لشركة جدة الاقتصادية.وأضافت: "يظل صندوق الإنماء لمدينة جدة الاقتصادية، المملوك بالكامل لشركة جدة الاقتصادية (شركة زميلة)، قائمًا"، فيما تواصل شركة المملكة القابضة دعم التطور الناجح للمشروع.يجدر بالذكر أن الأصل الأساسي للصندوق، المتمثل في برج شركة جدة الاقتصادية، يشهد تقدمًا ملحوظًا. فكما تم الإعلان في 2 أكتوبر 2024، أُعيد تعيين مجموعة بن لادن وتم استئناف الأعمال في المشروع بشكل متسارع، حيث تم اكتمال تعيين الفريق الفني والمهندسين الاستشاريين ومباشرتهم في الموقع، وقد تم كذلك صب الخرسانة للدور 64 بحضور الشركاء وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، إذ يولي الشركاء أقصى الاهتمام والمتابعة لهذا الرمز العالمي والذي يتكامل مع رؤية السعودية 2030.