الاقتصاد

«العربية»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«العربية»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22/06/1446 هـ الموافق 23/12/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-06-28 الموافق 2024-12-29.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 14012، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم بـ 2,060,011.20 ريال.
وأفادت بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 147.01764.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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